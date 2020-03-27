Понад 160 тис. росіян звернулися до Ради Європи проти внесення путінських змін до конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Росії понад 160 тисяч людей звернулися до Ради Європи проти внесення поправок до чинної конституції, зазначивши, що це вплине на подальшу юридичну та конституційну практику в країні. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання "Комерсант".
"Більше 160 тисяч людей підписали звернення до Ради Європи проти внесення поправок до чинної російської конституції. Його ініціатори вважають, що висновок Конституційного суду про відповідність поправок незмінним розділам основного закону, винесений 16 березня, може вплинути на подальшу юридичну і конституційну практику в РФ - не тільки при внесенні наступних поправок, а й у повсякденному житті, в якому на висновок КС будуть посилатися судді і законодавці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що опитані експерти вважають, що звернення до Ради Європи на перебіг конституційної реформи не відіб'ється, але висновок КС дійсно розширює можливості довільних змін основного закону.
Рада Європи може розглянути це звернення і звернутися до Венеціанської комісії - консультативного органу ради з конституційного права, який проводить аналіз законодавства держав-учасників.
Нагадаємо, Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ щодо призначення дати так званого "загальноросійського голосування", де будуть внесені правки до російської конституції.