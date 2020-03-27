Понад 160 тис. росіян звернулися до Ради Європи проти внесення путінських змін до конституції

КИЇВ. 27 березня. УНН. У Росії понад 160 тисяч людей звернулися до Ради Європи проти внесення поправок до чинної конституції, зазначивши, що це вплине на подальшу юридичну та конституційну практику в країні. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання "Комерсант".