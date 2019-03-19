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Более 15 магазинов Roshen пострадали от вандалов в течение нескольких лет

Киев • УНН

 • 13068 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В течение нескольких последних лет более 15 фирменных магазинов Roshen напали вандалов в Киеве, Харькове, Львове и Виннице и нанесли ущерб на более 200 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Более 15 магазинов Roshen пострадали от вандалов в течение нескольких лет

"Однако в течение нескольких лет более 15 фирменных магазинов Roshen пострадали от вандалов в Киеве, Харькове, Львове и Виннице. В текущем месяце хулиганами нанесен ущерб более чем 200 тысяч гривен, что практически равноценно сумме, которую тратит корпорация на реабилитацию одного тяжелораненого украинского бойца ежемесячно. Таким образом, средства, которые тратятся на восстановление повреждений могли бы помочь в спасении еще одной жизни", - говорится в сообщении.

В пресс-службе корпорации добавили, что через фирменные магазины продается всего лишь 5% нашей продукции, по большому счету они выполняют рекламную функцию. Открытие магазинов возможно благодаря тому, что со временем популярность сети росло. Помещения в которых находятся магазины арендуются.

Напомним, мужчина, который бросил емкость с неизвестным веществом в витрину магазина Roshen на улице Крещатик 18 марта, является лицом без определенного места жительства и регистрации.

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