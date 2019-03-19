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Понад 15 магазинів Roshen зазнали нападів вандалів протягом кількох років

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом декількох останніх років понад 15 фірмових магазинів ROSHEN зазнали нападів вандалів в Києві, Харкові, Львові та Вінниці та нанесли збитків на понад 200 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу корпорації.

Понад 15 магазинів Roshen зазнали нападів вандалів протягом кількох років

“Однак протягом декількох років понад 15 фірмових магазинів ROSHEN зазнали нападів вандалів в Києві, Харкові, Львові та Вінниці. В поточному місяці хуліганами нанесено збитків на понад 200 тисяч гривень, що практично рівноцінне сумі, яку витрачає Корпорації на реабілітацію одного тяжкопораненого українського бійця щомісяця. Таким чином, кошти, які витрачаються на відновлення пошкоджень могли б допомогти в порятунку ще одного життя”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі корпорації додали, що через фірмові магазини продається всього лише 5% нашої продукції, за великим рахунком вони виконують рекламну функцію. Відкриття магазинів можливе завдяки тому, що з часом популярність мережі зростала. Приміщення в яких знаходяться магазини орендуються.

Нагадаємо, чоловік, який кинув ємність з невідомою речовиною у вітрину магазину Roshen на вулиці Хрещатик 18 березня, є особою без постійного місця проживання та реєстрації.

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