Более 130 граждан, которые находились на так называемых "каруселях", сейчас допрашивают в полиции

“Все 132 гражданина, которые находились в этих автобусах доставлены в районное управление где полиция их допрашивает. Цель приезда в Киев. Первая цель, которая была озвучена — это экскурсия в Киев, у нас есть сомнения, но пока не было проведено до конца расследования мы не можем утверждать, что эти лица принимали участие в “карусели”, — рассказал Клименко.

Напомним, в Киеве зафиксировали подвоз для голосования избирателей с Житомирской области, так называемые “карусели”, людям предлагали по около 1000 грн за совершение неправомерных действий.