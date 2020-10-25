Более 130 граждан, которые находились на так называемых "каруселях", сейчас допрашивают в полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сейчас граждан из Житомирской области, которых в автобусах подвезли в Киев якобы для голосования за около 1000 грн, допрашивают в полиции, о цели приезда. Первая цель, которая была озвучена — это экскурсия в столицу. Об этом заявил во время брифинга председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.
“Все 132 гражданина, которые находились в этих автобусах доставлены в районное управление где полиция их допрашивает. Цель приезда в Киев. Первая цель, которая была озвучена — это экскурсия в Киев, у нас есть сомнения, но пока не было проведено до конца расследования мы не можем утверждать, что эти лица принимали участие в “карусели”, — рассказал Клименко.
Напомним, в Киеве зафиксировали подвоз для голосования избирателей с Житомирской области, так называемые “карусели”, людям предлагали по около 1000 грн за совершение неправомерных действий.