Более 130 граждан, которые находились на так называемых "каруселях", сейчас допрашивают в полиции

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 53234 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 77648 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 117083 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 102189 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 120579 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 98402 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100845 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103540 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101769 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Более 130 граждан, которые находились на так называемых "каруселях", сейчас допрашивают в полиции

Киев  •  УНН

 • 12579 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Сейчас граждан из Житомирской области, которых в автобусах подвезли в Киев якобы для голосования за около 1000 грн, допрашивают в полиции, о цели приезда. Первая цель, которая была озвучена — это экскурсия в столицу. Об этом заявил во время брифинга председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.

“Все 132 гражданина, которые находились в этих автобусах доставлены в районное управление где полиция их допрашивает. Цель приезда в Киев. Первая цель, которая была озвучена — это экскурсия в Киев, у нас есть сомнения, но пока не было проведено до конца расследования мы не можем утверждать, что эти лица принимали участие в “карусели”, — рассказал Клименко.

Напомним, в Киеве зафиксировали подвоз для голосования избирателей с Житомирской области, так называемые “карусели”, людям предлагали по около 1000 грн за совершение неправомерных действий.

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