МВС: у Києві фіксують "каруселі", людям пропонували по близько 1000 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Києві зафіксували підвезення для голосування виборців з Житомирщини, так звані "каруселі", людям пропонували по близько 1000 грн за здійснення неправомірних дій. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
“Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що правоохоронці виявили 2 автобуси з громадянами — понад 130 жителями Житомирської області, які приїхали для голосування в столиці”, — йдеться у повідомленні.
Як вказано, наразі всі вони доправлені до Святошинського районного управління поліції для опитування слідчими.
“За попередньою інформацією, ще два місяці тому громадяни надали свої паспорти особі (яка попередньо встановлена) і отримали завдаток — 200 гривень, для незаконнної участі у виборах в столиці за певного кандидата. Після голосування їм було обіцяно ще по 800 гривень. Тобто, 1000 грн за здійснення неправомірних дій”, — розповів Зорян Шкіряк.
За даними Нацполіції з цього приводу, поліція Києва встановила факт організованого підвозу громадян із Житомирської області до виборчих дільниць у Святошинському районі. "Поліцейські виявили два атобуси, в яких перебувало 132 особи. Наразі усіх громадян запрошено до Святошинського управління поліції для встановлення їх анкетних даних та отримання пояснень щодо мети організованої поїздки до Києва. Правоохоронці уже встановили особу, яка підозрюється в організації цієї поїздки громадян із Житомирської області до міста Києва", - додали у поліції.
Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, на 10 годину у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито шість кримінальних проваджень, зафіксовано "каруселі".