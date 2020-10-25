МВД: в Киеве фиксируют "карусели", людям предлагали по около 1000 грн

"Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители обнаружили 2 автобуса с гражданами - более 130 жителями Житомирской области, которые приехали для голосования в столице", - говорится в сообщении.

Как указано, все они доставлены в Святошинское районное управление полиции для опроса следователями.

"По предварительной информации, еще два месяца назад граждане предоставили свои паспорта лицу (которое предварительно установлено) и получили задаток - 200 гривен, для незаконнного участия в выборах в столице за определенного кандидата. После голосования им было обещано еще по 800 гривен. То есть, 1000 грн за совершение неправомерных действий", - рассказал Шкиряк.

По данным Нацполиции по этому поводу, полиция Киева установила факт организованного подвоза граждан из Житомирской области на избирательные участки в Святошинском районе. "Полицейские обнаружили два атобуса, в которых находилось 132 человека. Сейчас всех граждан пригласили в Святошинское управление полиции для установления их личных данных и получения объяснений относительно целей организованной поездки в Киев. Правоохранители уже установили личность подозреваемого в организации этой поездки граждан из Житомирской области в город Киев", - добавили в полиции.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, по состоянию на 10:00 в день выборов, 25 октября, уже открыто шесть уголовных производств, зафиксировано "карусели".