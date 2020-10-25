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МВД: в Киеве фиксируют "карусели", людям предлагали по около 1000 грн

МВД: в Киеве фиксируют "карусели", людям предлагали по около 1000 грн

Киев  •  УНН

 • 14627 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Киеве зафиксировали подвоз для голосования избирателей с Житомирской обасти, так называемые "карусели", людям предлагали по около 1000 грн за совершение неправомерных действий. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители обнаружили 2 автобуса с гражданами - более 130 жителями Житомирской области, которые приехали для голосования в столице", - говорится в сообщении.

Как указано, все они доставлены в Святошинское районное управление полиции для опроса следователями.

"По предварительной информации, еще два месяца назад граждане предоставили свои паспорта лицу (которое предварительно установлено) и получили задаток - 200 гривен, для незаконнного участия в выборах в столице за определенного кандидата. После голосования им было обещано еще по 800 гривен. То есть, 1000 грн за совершение неправомерных действий", - рассказал Шкиряк.

По данным Нацполиции по этому поводу, полиция Киева установила факт организованного подвоза граждан из Житомирской области на избирательные участки в Святошинском районе. "Полицейские обнаружили два атобуса, в которых находилось 132 человека. Сейчас всех граждан пригласили в Святошинское управление полиции для установления их личных данных и получения объяснений относительно целей организованной поездки в Киев. Правоохранители уже установили личность подозреваемого в организации этой поездки граждан из Житомирской области в город Киев", - добавили в полиции.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, по состоянию на 10:00 в день выборов, 25 октября, уже открыто шесть уголовных производств, зафиксировано "карусели".

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