Понад 130 громадян, які перебували в так званих "каруселях", наразі допитують в поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Наразі громадян з Житомирщини, яких в автобусах підвезли в Київ нібито для голосування за близько 1000 грн, допитують в поліції, щодо мети приїзду. Перша мета , яка була озвучена — це екскурсія до столиці. Про це заявив під час брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.
“Всі 132 громадянина, які перебували в цих автобусах доставлені в районне управління де поліція їх допитує. Мета приїзду до Києва. Перша мета , яка була озвучена — це екскурсія до Києва, у нас є сумніви, але поки не було проведено до кінця розслідування ми не можемо стверджувати, що ці особи приймали участь в “каруселі”, — розповів Клименко.
Нагадаємо, у Києві зафіксували підвезення для голосування виборців з Житомирщини, так звані “каруселі”, людям пропонували по близько 1000 грн за здійснення неправомірних дій.