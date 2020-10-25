Понад 130 громадян, які перебували в так званих "каруселях", наразі допитують в поліції

“Всі 132 громадянина, які перебували в цих автобусах доставлені в районне управління де поліція їх допитує. Мета приїзду до Києва. Перша мета , яка була озвучена — це екскурсія до Києва, у нас є сумніви, але поки не було проведено до кінця розслідування ми не можемо стверджувати, що ці особи приймали участь в “каруселі”, — розповів Клименко.

Нагадаємо, у Києві зафіксували підвезення для голосування виборців з Житомирщини, так звані “каруселі”, людям пропонували по близько 1000 грн за здійснення неправомірних дій.