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Помпео призвал украинскую власть и православных верующих к созданию автокефальной церкви

Помпео призвал украинскую власть и православных верующих к созданию автокефальной церкви

Киев  •  УНН

 • 9164 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал власти Украины и верующих продолжить работу по созданию автокефальной православной церкви. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в пятницу, передает УНН.

"Мы призываем церковь и власти страны продвигаться к созданию автокефальной украинской православной церкви, - заявил шеф американской дипломатии. - США вновь заявляют о своей поддержке свободы вероисповедания и свободы религиозных групп, включая православных в Украине", - подчеркнул Помпео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату отправили на подпись Порошенко

Как ранее информировал УНН, 12 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к оказанию автокефалии Церкви Украины. Также Синод отменил грамоту 1686 о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии Вселенского патриарха в Киеве. Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей в Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви.

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