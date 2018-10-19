Помпео закликав українську владу і православних віруючих до створення автокефальної церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео закликав владу України та віруючих продовжити роботу зі створення автокефальної православної церкви. Про це йдеться у прес-релізі відомства, опублікованому в п'ятницю, інформує УНН.
“Ми закликаємо церкву та владу країни просуватися до створення автокефальної української православної церкви”, — заявив шеф американської дипломатії. “США знову заявляють про свою підтримку свободи віросповідання та свободи релігійних груп, включаю православних в Україні”, — підкреслив Помпео.
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Як раніше інформував УНН, 12 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України. Також Синод скасував грамоту 1686 року про перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріархату і заявив про відновлення ставропігії Вселенського патріарха в Києві. Також було прийнято рішення зняти анафему з глав двох неканонічних церков в Україні — Філарета з Київського патріархату та Макарія з Української автокефальної церкви.