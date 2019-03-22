Помпео: США привлекут к ответственности тех, кто принимал участие в аресте секретаря Гуайдо

"Мы думаем, что знаем, кто был причастен к этому", - сказал он. "Мы убедимся в том, чтобы их имена знал весь мир, мы сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности этих конкретных людей", - добавил Помпео, уточнив также, что речь идет о "тех, кто принимал участие в этих действиях, а также тех, кто отдал распоряжение".

Ранее официальный представитель Госдепартамента сообщил изданию ТАСС, что Соединенные Штаты установили личности граждан Венесуэлы, имели отношение к аресту Марреро. По его словам, это судья Карол Падилья, прокуроры Фарид Мора Сальседо и Динора Бустаманте, а также сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (Себино) Данные Контрерас и Анхель Флорес.

Напомним, в четверг Гуайдо заявил, что его секретарь Марреро и оппозиционный депутат Вергара были задержаны агентами спецслужбы страны, а в их домах проведены обыски. Затем Вергара сообщил, что обыски прошли, но он не был задержан. При этом Вергара также утверждал, что Марреро был задержан. Позже глава МВД республики Нестор Реверол заявил, что Марреро был арестован по обвинению в подготовке терактов в Венесуэле.

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Реверол уточнил, что Марреро обвиняется в причастности к деятельности террористической ячейки и подготовке покушений на политиков и военнослужащих. В ходе обыска, по данным властей, в Марреро дома обнаружено "боевое оружие" и крупная сумма денег в иностранной валюте.

США и страны Группы Лимы осудили арест политика, Евросоюз потребовал его немедленного освобождения.