Помпео: США притягнуть до відповідальності тих, хто брав участь в арешті секретаря Гуайдо

“Ми думаємо, що знаємо, хто був причетний до цього”, — сказав він. “Ми переконаємося в тому, щоб їх імена знав весь світ, ми зробимо все можливе, щоб притягнути до відповідальності цих конкретних людей”, — додав Помпео, уточнивши також, що мова йде про “тих, хто брав участь в цих діях, а також тих , хто віддав розпорядження”.

Раніше офіційний представник Держдепартаменту повідомив виданню ТАСС, що Сполучені Штати встановили особи громадян Венесуели, що мали відношення до арешту Марреро. За його словами, це суддя Карол Паділья, прокурори Фарід Мора Сальседо і Дінора Бустаманте, а також співробітники Боліваріанської служби національної розвідки (Себине) Данні Контрерас і Анхель Флорес.

Нагадаємо, у четвер Гуайдо заявив, що його секретар Марреро та опозиційний депутат Вергара затримані агентами спецслужби країни, а в їх будинках проведені обшуки. Потім Вергара повідомив, що обшуки пройшли, але він не був затриманий. При цьому Вергара також стверджував, що Марреро був затриманий. Пізніше глава МВС республіки Нестор Реверол заявив, що Марреро був заарештований за звинуваченням у підготовці терактів в Венесуелі.

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Реверол уточнив, що Марреро звинувачується в причетності до діяльності терористичного осередку і підготовку замахів на політиків і військовослужбовців. В ході обшуку, за даними влади, у Марреро будинку виявлено “бойову зброю” і велика сума грошей в іноземній валюті.

США і країни Групи Ліми засудили арешт політика, Євросоюз зажадав його негайного звільнення.