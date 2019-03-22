Помпео: США притягнуть до відповідальності тих, хто брав участь в арешті секретаря Гуайдо

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 21641 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 51350 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 52147 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 67690 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 85235 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 84197 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 166718 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98736 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71980 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 325700 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

1.2м/с
66%
Популярнi новини

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 22414 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 18904 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 15497 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 14640 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 30164 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 166718 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 325700 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 259200 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 370280 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 381103 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 21641 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 14282 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 18948 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26171 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47071 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Помпео: США притягнуть до відповідальності тих, хто брав участь в арешті секретаря Гуайдо

Київ • УНН

 • 8306 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Сполучені Штати зроблять все можливе, щоб притягнути до відповідальності тих, хто брав участь в арешті Роберто Марреро - секретаря лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, - а також осіб, які віддали це розпорядження. Про це заявив у четвер в інтерв'ю телеканалу Fox News держсекретар США Майкл Помпео, передає УНН.

Помпео: США притягнуть до відповідальності тих, хто брав участь в арешті секретаря Гуайдо

“Ми думаємо, що знаємо, хто був причетний до цього”, — сказав він. “Ми переконаємося в тому, щоб їх імена знав весь світ, ми зробимо все можливе, щоб притягнути до відповідальності цих конкретних людей”, — додав Помпео, уточнивши також, що мова йде про “тих, хто брав участь в цих діях, а також тих , хто віддав розпорядження”.

Раніше офіційний представник Держдепартаменту повідомив виданню ТАСС, що Сполучені Штати встановили особи громадян Венесуели, що мали відношення до арешту Марреро. За його словами, це суддя Карол Паділья, прокурори Фарід Мора Сальседо і Дінора Бустаманте, а також співробітники Боліваріанської служби національної розвідки (Себине) Данні Контрерас і Анхель Флорес.

Нагадаємо, у четвер Гуайдо заявив, що його секретар Марреро та опозиційний депутат Вергара затримані агентами спецслужби країни, а в їх будинках проведені обшуки. Потім Вергара повідомив, що обшуки пройшли, але він не був затриманий. При цьому Вергара також стверджував, що Марреро був затриманий. Пізніше глава МВС республіки Нестор Реверол заявив, що Марреро був заарештований за звинуваченням у підготовці терактів в Венесуелі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США розширили економічні санкції проти Венесуели

Реверол уточнив, що Марреро звинувачується в причетності до діяльності терористичного осередку і підготовку замахів на політиків і військовослужбовців. В ході обшуку, за даними влади, у Марреро будинку виявлено “бойову зброю” і велика сума грошей в іноземній валюті.

США і країни Групи Ліми засудили арешт політика, Євросоюз зажадав його негайного звільнення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,414.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,564.47