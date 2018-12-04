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Помпео на встрече с Нетаньяху подчеркнул абсолютное право Израиля на самооборону

Помпео на встрече с Нетаньяху подчеркнул абсолютное право Израиля на самооборону

Киев  •  УНН

 • 8383 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Брюсселе особо отметил поддержку Соединенными Штатами права израильской стороны на самооборону, а также выразил приверженность его страны делу обеспечения безопасности Израиля. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт, информирует УНН.

“Госсекретарь (Майкл Помпео) особо подчеркнул приверженность США делу обеспечения национальной безопасности Израиля, а также абсолютное израильское право на самооборону и защиту от нападок в рамках ООН, — сказано в сообщении. — Помпео отметил силу американо-израильского союза и разностороннее сотрудничество”.

Также Помпео подтвердил намерение США противостоять “тоталитаризму иранского режима путем максимального давления”.

1 декабря госсекретарь заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По словам Помпео, речь идет о “баллистической ракете средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок”.

Напоминаем, США направили атомный авианосец в Персидский залив для демонстрации силы Ирану.

This evening in Brussels, I met with with PM @netanyahu. It was a joy to wish him a happy #Hanukkah as we lit candles on the menorah. #ChagSameach! I also emphasized our commitment to #Israel’s national security & absolute right to self defense. pic.twitter.com/sF8m6rjsM0

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 3 грудня 2018 р.

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