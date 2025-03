Помпео на зустрічі з Нетаньяху підкреслив абсолютне право Ізраїлю на самооборону

“Держсекретар (Майкл Помпео) особливо підкреслив прихильність США справі забезпечення національної безпеки Ізраїлю, а також абсолютне ізраїльське право на самооборону і захист від нападок в рамках ООН, — сказано в повідомленні. — Помпео зазначив силу американо-ізраїльського союзу і різносторонню співпрацю”.

Також Помпео підтвердив намір США протистояти “тоталітаризму іранського режиму шляхом максимального тиску”.

1 грудня держсекретар заявив, що Тегеран провів випробування балістичної ракети середньої дальності всупереч резолюції 2231 Ради Безпеки ООН. За словами Помпео, мова йде про “балістичну ракету середньої дальності, яка здатна переносити кілька боєголовок”.

Нагадуємо, США направили атомний авіаносець у Перську затоку для демонстрації сили Ірану.

This evening in Brussels, I met with with PM @netanyahu. It was a joy to wish him a happy #Hanukkah as we lit candles on the menorah. #ChagSameach! I also emphasized our commitment to #Israel’s national security & absolute right to self defense. pic.twitter.com/sF8m6rjsM0

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 3 грудня 2018 р.