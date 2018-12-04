Помпео на зустрічі з Нетаньяху підкреслив абсолютне право Ізраїлю на самооборону

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Брюсселі особливо наголосив на підтримці Сполученими Штатами права ізраїльської сторони на самооборону, а також висловив прихильність його країни справі забезпечення безпеки Ізраїлю. Про це в понеділок повідомила офіційний представник Державного департаменту Хезер Науерт, інформує УНН.