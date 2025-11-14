Поможет отказаться от газа из рф: Еврокомиссия одобрила соглашение Греции с ExxonMobil о разведке газа в Средиземноморье
Европейская комиссия поддержала новое соглашение между Грецией и американской ExxonMobil по разведке морских месторождений газа. Это решение призвано помочь Европе отказаться от российского газа.
Это решение аргументируется тем, что сотрудничество с "надежными" партнерами, такими как США, поможет Европе окончательно отказаться от российского газа. Кроме того, россия начала новую волну разведки газа в Средиземноморье, говорится в публикации.
Восточное Средиземноморье остается одним из самых взрывоопасных геополитических регионов мира. Это место, где из-за перекрестных морских претензий, неразрешенных региональных противоречий и хронической политической инертности огромные запасы энергии остаются не до конца использованными, сообщает Euractiv.com.
Европейские чиновники давно говорят о потенциале региона, но мало кто из них проявляет решимость его реализовать. Дискуссии по энергетическим перспективам всего региона активизировались почти сразу после возвращения Дональда Трампа в Белый дом
