Допоможе відмовитися від газу з рф: Єврокомісія схвалила угоду Греції з ExxonMobil про розвідку газу в Середземномор'ї
Європейська комісія підтримала нову угоду між Грецією та американською ExxonMobil щодо розвідки морських родовищ газу. Це рішення покликане допомогти Європі відмовитися від російського газу.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.com.
Деталі
Це рішення аргументується тим, що співпраця з "надійними" партнерами, такими як США, допоможе Європі остаточно відмовитися від російського газу. Крім того, росія розпочала нову хвилю розвідки газу в Середземномор'ї, йдеться в публікації.
Східне Середземномор'я залишається одним із найбільш вибухонебезпечних геополітичних регіонів світу. Це місце, де через перехресні морські претензії, невирішені регіональні суперечності та хронічну політичну інертність величезні запаси енергії залишаються не до кінця використаними, повідомляє Euractiv.com.
Європейські чиновники давно говорять про потенціал регіону, але мало хто з них виявляє рішучість його реалізувати. Дискусії щодо енергетичних перспектив усього регіону активізувалися майже відразу після повернення Дональда Трампа до Білого дому
