Помощь, которая успела: в мае "ДоброДій" поддержал 13 тяжелобольных детей

Команда Биржи Благотворительности "ДоброДій", основанной Еленой и Юлией Соседками, в мае собрала 290 тысяч гривен для помощи 13 детям с тяжелыми диагнозами. Благодаря благотворителям маленькие пациенты смогли получить курсы реабилитации, медикаменты и специальное питание, пишет УНН.

Май для нашей команды — это месяц без пафоса, но с большими изменениями. Это еще один месяц, когда помощь не просто дошла — она успела. Вовремя. Туда, где ее ждали. 290 000 грн — именно столько превратилось в поддержку, лечение и шанс на новый этап жизни для детей с тяжелыми диагнозами - сообщили в «ДоброДій».

В частности, благодаря благотворителям 13 детей получили помощь.

Реабилитационные курсы стали возможны для:

Ильи Шмалько

Марии Твердохлебовой

Валерии Мищенко

Анны Чабан

Даниила Спольницкого

Александра Демченко

Гордея Христоева

Марьяны Матовой

Виктории Медведь

Елены Средней

Николая Черноуса

Кроме того, Мария Масич в мае получила жизненно необходимое медицинское энтеральное питание.

Еще одна подопечная Биржи Благотворительности "ДоброДій" Дарья Щербаненко обеспечена поддерживающими медикаментами.

"Это не просто о лечении. Это — о детстве без боли. О возможности пойти, сказать первое слово, не бояться боли и тишины. Это о будущем, которое становится реальностью благодаря вам", - отметили в "ДоброДій".

С начала полномасштабного вторжения Биржа Благотворительности оказала помощи на почти 132 млнгрн. Из них получили

- Силы Обороны Украины — 93 061 500 грн

- Медицинские учреждения — 8 533 000 грн

- Тяжелобольные дети и подростки — 16 440 000 грн

- Гуманитарные инициативы и социальные проекты — 13 944 000 грн

Присоединиться к проектам Биржи Благотворительности "ДоброДій" можно по ссылке: https://248.dp.ua/projects.