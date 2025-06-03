Допомога, що встигла: у травні "ДоброДій" підтримав 13 важкохворих дітей
Київ • УНН
Завдяки благодійникам, діти отримали курси реабілітації, ліки та харчування. З початку війни «ДоброДій» надав допомоги на майже 132 млн грн.
Команда Біржі Благодійності "ДоброДій", заснованої Оленою та Юлією Сосєдками, у травні зібрала 290 тисяч гривень для допомоги 13 дітям із важкими діагнозами. Завдяки благодійникам маленькі пацієнти змогли отримати курси реабілітації, медикаменти та спеціальне харчування, пише УНН.
Травень для нашої команди — це місяць без пафосу, але з великими змінами. Це ще один місяць, коли допомога не просто дійшла — вона встигла. Вчасно. Туди, де її чекали. 290 000 грн — саме стільки перетворилося на підтримку, лікування та шанс на новий етап життя для дітей із важкими діагнозами
Зокрема, завдяки благодійникам 13 дітей отримали допомогу.
Реабілітаційні курси стали можливими для:
Окрім того, Марія Масич у травні отримала життєво необхідне медичне ентеральне харчування.
Ще одна підопічна Біржі Благодійності "ДоброДій" Дар’я Щербаненко забезпечена підтримуючими медикаментами.
"Це не просто про лікування. Це — про дитинство без болю. Про можливість піти, сказати перше слово, не боятися болю і тиші. Це про майбутнє, яке стає реальністю завдяки вам", - зазначили у "ДоброДій".
З початку повномасштабного вторгнення Біржа Благодійності надала допомоги на майже 132 млнгрн. З них отримали
- Сили Оборони України — 93 061 500 грн
- Медичні заклади — 8 533 000 грн
- Важкохворі діти та підлітки — 16 440 000 грн
- Гуманітарні ініціативи та соціальні проєкти — 13 944 000 грн
Долучитися до проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням: https://248.dp.ua/projects.