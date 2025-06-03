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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 4366 перегляди

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Допомога, що встигла: у травні "ДоброДій" підтримав 13 важкохворих дітей

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Завдяки благодійникам, діти отримали курси реабілітації, ліки та харчування. З початку війни «ДоброДій» надав допомоги на майже 132 млн грн.

Допомога, що встигла: у травні "ДоброДій" підтримав 13 важкохворих дітей

Команда Біржі Благодійності "ДоброДій", заснованої Оленою та Юлією Сосєдками, у травні зібрала 290 тисяч гривень для допомоги 13 дітям із важкими діагнозами. Завдяки благодійникам маленькі пацієнти змогли отримати курси реабілітації, медикаменти та спеціальне харчування, пише УНН.

Травень для нашої команди — це місяць без пафосу, але з великими змінами. Це ще один місяць, коли допомога не просто дійшла — вона встигла. Вчасно. Туди, де її чекали. 290 000 грн — саме стільки перетворилося на підтримку, лікування та шанс на новий етап життя для дітей із важкими діагнозами

- повідомили у «ДоброДій».

Зокрема, завдяки благодійникам 13 дітей отримали допомогу. 

Реабілітаційні курси стали можливими для:

Іллі Шмалька

Марії Твердохлібової

Валерії Мищенко

Анни Чабан

Даніїла Спольницького

Олександра Демченка

Гордія Христоєва

Мар’яни Матової

Вікторії Медвідь

Олени Середньої

Миколи Черноуса

Окрім того, Марія Масич у травні отримала життєво необхідне медичне ентеральне харчування.

Ще одна підопічна Біржі Благодійності "ДоброДій" Дар’я Щербаненко забезпечена підтримуючими медикаментами.

"Це не просто про лікування. Це — про дитинство без болю. Про можливість піти, сказати перше слово, не боятися болю і тиші. Це про майбутнє, яке стає реальністю завдяки вам", - зазначили у "ДоброДій".

З початку повномасштабного вторгнення Біржа Благодійності надала допомоги на майже  132 млнгрн. З них отримали

-       Сили Оборони України — 93 061 500 грн

-       Медичні заклади — 8 533 000 грн

-        Важкохворі діти та підлітки — 16 440 000 грн

-       Гуманітарні ініціативи та соціальні проєкти — 13 944 000 грн

Долучитися до проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням: https://248.dp.ua/projects.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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