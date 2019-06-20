Помощник Хацкевича возглавил казанский "Рубин"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Испанский специалист тренерского штаба киевского "Динамо" Эдуардо Докампо перешел в ряды клуба РФПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Рубина".
45-летний специалист Докампо попал в тренерский штаб Романа Шаронова, который ранее уже работал в клубе в качестве тренера-методиста Академии.
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Последний сезон испанец провел в качестве ассистента Александра Хацкевича в киевском "Динамо".
Кроме того, в сезоне 2017/18 годов Докампо входил в тренерский штаб ФК "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, которым на тот момент руководил Сергей Ребров.
Напомним, что к "Рубину" также летом перешел и футболист "Шахтера" Олег Данченко.