Помощник Хацкевича возглавил казанский "Рубин"

45-летний специалист Докампо попал в тренерский штаб Романа Шаронова, который ранее уже работал в клубе в качестве тренера-методиста Академии.

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Последний сезон испанец провел в качестве ассистента Александра Хацкевича в киевском "Динамо".

Кроме того, в сезоне 2017/18 годов Докампо входил в тренерский штаб ФК "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, которым на тот момент руководил Сергей Ребров.

Напомним, что к "Рубину" также летом перешел и футболист "Шахтера" Олег Данченко.