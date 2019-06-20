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Помічник Хацкевича очолив казанський "Рубін"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Іспанський фахівець тренерського штабу київського "Динамо" Едуардо Докампо перейшов до рядів клубу РФПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Рубіну".

Помічник Хацкевича очолив казанський "Рубін"

45-річний фахівець Докампо потрапив у тренерський штаб Романа Шаронова, який раніше вже працював в клубі в якості тренера-методиста Академії.

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Останній сезон іспанець провів в якості асистента Олександра Хацкевича в київському "Динамо".

Крім того, в сезоні 2017/18 років Докампо входив у тренерський штаб ФК "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії, яким на той момент керував Сергій Ребров.

Нагадаємо, що до "Рубіну" також влітку перейшов і футболіст "Шахтаря" Олег Данченко.

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