Умерла известная украинская журналистка Инна Кузнецова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Вильнюсе отошла в вечность на 61-м году жизни до недавнего времени руководитель Киевского бюро Радио Свобода, многолетний главный редактор Инна Кузнецова. В последнее время она тяжело болела, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Детали
Инна Кузнецова родилась в Киеве 30 марта 1963 года. Окончила факультет журналистики Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко. Работала корреспондентом, политическим обозревателем Национального радио, главным редактором «Радио Эра FM».
На Радио Свобода работала с 2009 года.
При руководстве Инны Кузнецовой бюро получило премию имени Дейвида Берка за освещение политического кризиса в Украине в конце 2013 года и в начале 2014 года.