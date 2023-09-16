Умерла известная украинская журналистка Инна Кузнецова

Детали

Инна Кузнецова родилась в Киеве 30 марта 1963 года. Окончила факультет журналистики Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко. Работала корреспондентом, политическим обозревателем Национального радио, главным редактором «Радио Эра FM».

На Радио Свобода работала с 2009 года.

При руководстве Инны Кузнецовой бюро получило премию имени Дейвида Берка за освещение политического кризиса в Украине в конце 2013 года и в начале 2014 года.