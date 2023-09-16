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29 березня, 17:57 • 269836 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 354928 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 296794 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 332043 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 297349 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 217980 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 203015 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163507 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 533069 перегляди

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28 березня, 12:49 • 175445 перегляди

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Померла відома українська журналістка Інна Кузнецова

Померла відома українська журналістка Інна Кузнецова

Київ • УНН

 • 587655 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Вільнюсі відійшла у вічність на 61-му році життя донедавна керівниця Київського бюро Радіо Свобода, багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова. Останнім часом вона важко хворіла, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Деталі

Інна Кузнецова народилася у Києві 30 березня 1963 року. Закінчила факультет журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Працювала кореспондентом, політичним оглядачем Національного радіо, головним редактором «Радіо Ера FM».

На Радіо Свобода працювала з 2009 року.

За керівництва Інни Кузнецової бюро отримало премію імені Дейвіда Берка за висвітлення політичної кризи в Україні наприкінці 2013 року і на початку 2014 року.

Українські Національні Новини

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