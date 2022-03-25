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Умерла вдова украинского поэта Василия Стуса

Киев • УНН

 • 100340 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В возрасте 83 лет умерла вдова известного украинского поэта и диссидента Василия Стуса Валентина Попелюх. Об этом сообщила в Facebook ее невестка Татьяна Стус, информирует УНН.

Умерла вдова украинского поэта Василия Стуса

Цитата

"Валя умерла после тяжелой болезни, на безгранично любящих заботливых руках своего сына Дмитрия, под взрывы, в селе под Киевом, где продолжаются бои", — написала Татьяна Стус.

Добавим

Василий Стус - поэт, литературовед, диссидент, лауреат государственной премии им. Т. Шевченко (1991), герой Украины (2005, посмертно).

За убеждения о необходимости сохранения и развития украинской культуры Стус подвергся репрессиям со стороны советской диктатуры. Его творчество было запрещено и частично уничтожено. Самого поета приговорили к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где он и погиб.

Василий Стус и Валентина Попелюх поженились в 1965 году. В 1966-м у них родился сын Дмитрий - писатель, литературовед, директор Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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