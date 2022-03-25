Померла вдова українського поета Василя Стуса
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У віці 83 років померла вдова відомого українського поета і дисидента Василя Стуса Валентина Попелюх. Про це повідомила у Facebook її невістка Тетяна Стус, інформує УНН.
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"Валя померла після тяжкої хвороби, на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи, у селі під Києвом, де тривають бої", — написала Тетяна Стус.
Додамо
Василь Стус – поет, літературознавець, дисидент, лауреат державної премії ім. Т. Шевченка (1991), герой України (2005, посмертно).
За переконання про необхідність збереження й розвитку української культури Стус зазнав репресій з боку радянської диктатури. Його творчість було заборонено та частково знищено. Самого поета засудили до тривалого перебування в місцях позбавлення волі, де він й загинув.
Василь Стус та Валентина Попелюх одружилися в 1965 році. 1966-го в них народився син Дмитро – письменник, літературознавець, директор Національного музею Тараса Шевченка у Києві.