Умерла первая жена Дональда Трампа – Ивана
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Первая жена бывшего президента США Дональда Трампа – Ивана Трамп, скончалась в четверг, 14 июля. Женщине было 73 года. Об этом Трамп сообщил в социальных сетях, передает УНН.
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"Мне очень грустно сообщать всем тем, кто любил ее, а их много, что Ивана Трамп умерла в своем доме в Нью-Йорке", – написал он.
Дональд Трамп добавил, что его первая жена "была замечательной, красивой и удивительной женщиной, прожившей замечательную и вдохновляющую жизнь".
"Ее гордостью и радостью были трое ее детей, Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все гордились ею", – рассказал он.
Дополнение
Ивана и Дональд Трамп были замужем с 1977 года, а в 1980-х считались одной из самых влиятельных пар в Нью-Йорке. Развелись они в 1992 году.
Ивана Трампа (до брака Зельничкова) была родом из Чехии. С Трампом у них родилось трое детей: Дональд-младший, Иван и Эрик.
Напомним
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