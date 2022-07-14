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Умерла первая жена Дональда Трампа – Ивана

Умерла первая жена Дональда Трампа – Ивана

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Первая жена бывшего президента США Дональда Трампа – Ивана Трамп, скончалась в четверг, 14 июля. Женщине было 73 года. Об этом Трамп сообщил в социальных сетях, передает УНН.

Цитата

"Мне очень грустно сообщать всем тем, кто любил ее, а их много, что Ивана Трамп умерла в своем доме в Нью-Йорке", – написал он.

Дональд Трамп добавил, что его первая жена "была замечательной, красивой и удивительной женщиной, прожившей замечательную и вдохновляющую жизнь".

"Ее гордостью и радостью были трое ее детей, Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все гордились ею", – рассказал он.

Дополнение 

Ивана и Дональд Трамп были замужем с 1977 года, а в 1980-х считались одной из самых влиятельных пар в Нью-Йорке. Развелись они в 1992 году.

Ивана Трампа (до брака Зельничкова) была родом из Чехии. С Трампом у них родилось трое детей: Дональд-младший, Иван и Эрик.

Напомним 

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после ранения из огнестрельного оружия во время выступления.

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