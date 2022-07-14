Померла перша дружина Дональда Трампа - Івана

Цитата

"Мені дуже сумно повідомляти всім тим, хто любив її, а їх багато, що Івана Трамп померла у своєму будинку в Нью-Йорку", – написав він.

Дональд Трамп додав, що його перша дружина "була чудовою, гарною і дивовижною жінкою, яка прожила чудове і надихаюче життя".

"Її гордістю та радістю були троє її дітей, Дональд-молодший, Іванка та Ерік. Вона так пишалася ними, як і ми всі пишалися нею", – розповів він.

Доповнення

Івана та Дональд Трамп були одружені з 1977 року, а в 1980-х вважалися однією з найвпливовіших пар у Нью-Йорку. Розлучилися вони 1992 року.

Івана Трамп (до шлюбу Зельничкова) була родом із Чехії. З Трампом у них народилося троє дітей: Дональд-молодший, Іванка та Ерік.

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