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Померла перша дружина Дональда Трампа - Івана

Померла перша дружина Дональда Трампа - Івана

Київ • УНН

 • 555543 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Перша дружина колишнього президента США Дональда Трампа - Івана Трамп, померла в четвер, 14 липня. Жінці було 73 роки. Про це Трамп повідомив у соціальних мережах, передає УНН.

Цитата

"Мені дуже сумно повідомляти всім тим, хто любив її, а їх багато, що Івана Трамп померла у своєму будинку в Нью-Йорку", – написав він.

Дональд Трамп додав, що його перша дружина "була чудовою, гарною і дивовижною жінкою, яка прожила чудове і надихаюче життя".

"Її гордістю та радістю були троє її дітей, Дональд-молодший, Іванка та Ерік. Вона так пишалася ними, як і ми всі пишалися нею", – розповів він.

Доповнення 

Івана та Дональд Трамп були одружені з 1977 року, а в 1980-х вважалися однією з найвпливовіших пар у Нью-Йорку. Розлучилися вони 1992 року.

Івана Трамп (до шлюбу Зельничкова) була родом із Чехії. З Трампом у них народилося троє дітей: Дональд-молодший, Іванка та Ерік.

Нагадаємо 

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