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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 2940 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 108978 просмотра

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6 марта, 19:19 • 136242 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144018 просмотра

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Умерла жена президента Израиля

Умерла жена президента Израиля

Киев  •  УНН

 • 18051 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Жена десятого президента Израиля Реувена Ривлина Нехама Ривлин умерла в возрасте 73 лет после операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Ривлин умерла сегодня, 4 июня, в больнице Бейлинсон, где она восстанавливалась после пересадки легких. По информации издания, она была госпитализирована почти четыре месяца после ожидания подходящего донора. Известно, что жена президента несколько лет страдала фиброзом легких.

Как отмечает издание, несмотря на болезнь, Ривлин сопровождала своего мужа во время большинства его государственных визитов за границу, в том числе в Индии и Испании.

Нехама Ривлин родилась в 1945 году в поселении Герут в центральной части Израиля в семье мигрантов из Украины. Нехама Ривлин была ученым-биологом, работала в университете Иерусалима на кафедрах зоологии, экологии и генетики. Реувен и Нехама поженились в 1971 году, у них трое детей и 7 внуков.

Напомним, с еврейским президентом и без него, Украина является сильным союзником Израиля. Об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэн Лион.

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