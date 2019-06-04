Умерла жена президента Израиля

Ривлин умерла сегодня, 4 июня, в больнице Бейлинсон, где она восстанавливалась после пересадки легких. По информации издания, она была госпитализирована почти четыре месяца после ожидания подходящего донора. Известно, что жена президента несколько лет страдала фиброзом легких.

Как отмечает издание, несмотря на болезнь, Ривлин сопровождала своего мужа во время большинства его государственных визитов за границу, в том числе в Индии и Испании.

Нехама Ривлин родилась в 1945 году в поселении Герут в центральной части Израиля в семье мигрантов из Украины. Нехама Ривлин была ученым-биологом, работала в университете Иерусалима на кафедрах зоологии, экологии и генетики. Реувен и Нехама поженились в 1971 году, у них трое детей и 7 внуков.

Напомним, с еврейским президентом и без него, Украина является сильным союзником Израиля. Об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэн Лион.