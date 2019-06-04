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Померла дружина президента Ізраїлю

Померла дружина президента Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Дружина десятого президента Ізраїлю Реувена Рівліна Нехама Рівлін померла у віці 73 років після операції. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Рівлін померла сьогодні, 4 червня, в лікарні Бейлінсон, де вона відновлювалася після пересадки легенів. За інформацією видання, вона була госпіталізована майже чотири місяці після очікування відповідного донора. Відомо, що дружина президента кілька років страждала на фіброз легенів.

Як зазначає видання, попри хворобу, Рівлін супроводжувала свого чоловіка під час більшості його державних візитів за кордон, в тому числі до Індії та Іспанії.

Нехама Рівлін народилась в 1945 році в поселенні Герут у центральній частині Ізраїлю у родині мігрантів з України. Нехама Рівлін була вченим-біологом, працювала в університеті Єрусалиму на кафедрах зоології, екології та генетики. Реувен і Нехама одружились 1971 року, у них троє дітей і 7 онуків.

Нагадаємо, з єврейським президентом і без нього, Україна є сильним союзником Ізраїлю. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Джоен Ліон.

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