Умер единственный сын Параджанова
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Умер сын кинорежиссера Сергея Параджанова - Сурен. Об этом в Facebook сообщил друг и один из последних фотографов Параджанова Юрий Мечитов, передает УНН.
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“Из Киева поступила печальная весть. На 63 году жизни скончался единственный сын Сергея Параджанова Сурен”, — написал.
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В сообщении отмечается, что сын Параджанова 1958 года.
Напомним
В возрасте 64 лет скончалась актриса оскароносного фильма “Земля кочевников” Мелисса Янделл Смит.