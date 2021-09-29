Помер єдиний син Параджанова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Помер син кінорежисера Сергія Параджанова - Сурен. Про це у Facebook повідомив друг і один з останніх фотографів Параджанова Юрій Мечітов, передає УНН.
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"З Києва надійшла сумна звістка. На 63 році життя помер єдиний син Сергія Параджанова Сурен", - написав.
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У повідомленні зазначається, що син Параджанова 1958 року народження.
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