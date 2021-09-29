Помер єдиний син Параджанова

Цитата

"З Києва надійшла сумна звістка. На 63 році життя помер єдиний син Сергія Параджанова Сурен", - написав.

Доповнення

У повідомленні зазначається, що син Параджанова 1958 року народження.

Нагадаємо

У віці 64 років померла акторка оскароносного фільму "Земля кочівників" Меліса Янделл Сміт.