Померла актриса оскароносного фільму "Земля кочівників" Меліса Янделл Сміт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У віці 64 років померла акторка оскароносного фільму "Земля кочівників" Меліса Янделл Сміт. Про це повідомив The New York Times, інформує УНН.
Деталі
Меліса Янделл Сміт пішла з життя 7 вересня 2021 року, проте про її смерть близькі повідомили ЗМІ лише зараз.
"Вона тихо померла 7 вересня 2021 року в своєму будинку в Сан-Франциско в оточенні чоловіка, сина, брата і друзів", — написано у некролозі видання.
Повідомляють, що причиною смерті Меліси став рак товстої кишки. У грудні 2020 року через погіршення здоров'я акторка була змушена піти з "роботи, яку вона так любила". Меліса була директором Американського театру консерваторії в Сан-Франциско протягом 25 років.
Додамо
Фільм режисерки Хлої Чжао "Земля кочівників", у якому Сміт зіграла сестру головної героїні Ферн, здобув головний приз 77-го Венеційського кінофестивалю.
На 93-й церемонії премії "Оскар" фільм переміг у номінаціях "Найкращий фільм", "Найкраща режисура" і "Найкраща виконавиця головної ролі".
"Земля кочівників" розповідає про 60-річну вдову Ферн, яка, втративши роботу, вирушає у фургоні в подорож Америкою для пошуків сезонного заробітку.