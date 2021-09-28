Померла актриса оскароносного фільму "Земля кочівників" Меліса Янделл Сміт

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Меліса Янделл Сміт пішла з життя 7 вересня 2021 року, проте про її смерть близькі повідомили ЗМІ лише зараз.

"Вона тихо померла 7 вересня 2021 року в своєму будинку в Сан-Франциско в оточенні чоловіка, сина, брата і друзів", — написано у некролозі видання.

Повідомляють, що причиною смерті Меліси став рак товстої кишки. У грудні 2020 року через погіршення здоров'я акторка була змушена піти з "роботи, яку вона так любила". Меліса була директором Американського театру консерваторії в Сан-Франциско протягом 25 років.

Додамо

Фільм режисерки Хлої Чжао "Земля кочівників", у якому Сміт зіграла сестру головної героїні Ферн, здобув головний приз 77-го Венеційського кінофестивалю.

На 93-й церемонії премії "Оскар" фільм переміг у номінаціях "Найкращий фільм", "Найкраща режисура" і "Найкраща виконавиця головної ролі".

"Земля кочівників" розповідає про 60-річну вдову Ферн, яка, втративши роботу, вирушає у фургоні в подорож Америкою для пошуків сезонного заробітку.