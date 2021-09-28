Умерла актриса оскароносного фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В возрасте 64 лет скончалась актриса оскароносного фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит. Об этом сообщил The New York Times, информирует УНН.
Детали
Мелисса Янделл Смит ушла из жизни 7 сентября 2021 года, однако о ее смерти близкие сообщили СМИ только сейчас.
"Она тихо умерла 7 сентября 2021 года в своем доме в Сан-Франциско в окружении мужа, сына, брата и друзей", — говорится в некрологе издания.
Сообщается, что причиной смерти Мелиссы стал рак толстой кишки. В декабре 2020 года из-за ухудшения здоровья актриса была вынуждена уйти с "работы, которую она так любила". Мелисса была директором Американского театра консерватории в Сан-Франциско в течение 25 лет.
Добавим
Фильм режиссера Хлои Чжао "Земля кочевников", в котором Смит сыграла сестру главной героини Ферн, получил главный приз 77-го Венецианского кинофестиваля.
На 93-й церемонии премии "Оскар" фильм победил в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучшая исполнительница главной роли".
"Земля кочевников" рассказывает про 60-летнюю вдову Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в фургоне в путешествие по Америке для поисков сезонного заработка.