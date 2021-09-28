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Умерла актриса оскароносного фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит

Умерла актриса оскароносного фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит

Киев  •  УНН

 • 25820 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В возрасте 64 лет скончалась актриса оскароносного фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит. Об этом сообщил The New York Times, информирует УНН.

Детали

Мелисса Янделл Смит ушла из жизни 7 сентября 2021 года, однако о ее смерти близкие сообщили СМИ только сейчас.

"Она тихо умерла 7 сентября 2021 года в своем доме в Сан-Франциско в окружении мужа, сына, брата и друзей", — говорится в некрологе издания.

Сообщается, что причиной смерти Мелиссы стал рак толстой кишки. В декабре 2020 года из-за ухудшения здоровья актриса была вынуждена уйти с "работы, которую она так любила". Мелисса была директором Американского театра консерватории в Сан-Франциско в течение 25 лет.

Добавим

Фильм режиссера Хлои Чжао "Земля кочевников", в котором Смит сыграла сестру главной героини Ферн, получил главный приз 77-го Венецианского кинофестиваля.

На 93-й церемонии премии "Оскар" фильм победил в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура" и "Лучшая исполнительница главной роли".

"Земля кочевников" рассказывает про 60-летнюю вдову Ферн, которая, потеряв работу, отправляется в фургоне в путешествие по Америке для поисков сезонного заработка.

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