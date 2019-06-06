Умер известный украинский писатель
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Украинский писатель Юрий Мушкетик умер на 90-м году жизни. Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский в Facebook, передает УНН.
"Тяжелая новость. Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы. Об этом мне только сообщила его дочь Леся. Светлая память и Царство Небесное, уважаемый Юрий Михайлович", - написал Сидоржевский.
Справка. Юрий Мушкетик родился 21 марта 1929 года в селе Вертиевка Черниговской области. Возглавлял Национальный союз писателей Украины в 1986 - 2001 годах. Написал такие романы, как "Капля крови" (1964), "Рубеж" (1984), повесть "Желтый цвет одуванчика" (1984).
Напомним, французский философ и писатель Мишель Серр умер в возрасте 88 лет.