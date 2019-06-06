Помер відомий український письменник
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Український письменник Юрій Мушкетик помер на 90-му році життя. Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський у Facebook, передає УНН.
"Тяжка новина. Сьогодні вранці помер Юрій Мушкетик, один із класиків новочасної української літератури. Про це мені щойно повідомила його дочка Леся. Світла пам'ять і Царство Небесне, шановний Юрію Михайловичу", - написав Сидоржевський.
Довідка. Юрій Мушкетик народився 21 березня 1929 року у селі Вертіївка Чернігівської області. Очолював Національну спілку письменників України у 1986 - 2001 роках. Написав такі романи, як " Крапля крові" (1964), "Рубіж" (1984), повість "Жовтий цвіт кульбаби" (1984).
Нагадаємо, французький філософ і письменник Мішель Серр помер у віці 88 років.