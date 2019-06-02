Помер французький філософ Мішель Серр
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Французький філософ і письменник Мішель Серр помер у віці 88 років, повідомили агентству AFP у видавничому домі Le Pommier, який публікував його книги, інформує УНН.
За словами редактора Софі Банкар, він помер увечері 1 червня в оточенні родини.
Мішель Серр народився 1 вересня 1930 року в Ажені. Він цікавився питаннями екології, освіти і нових технологій, займався епістемологією, філософією науки, літератури і живописного образу. У 1990 році був обраний членом Французької академії.
Серр — автор понад 50 робіт. Його остання книга “Озорная мораль” була видана в лютому.
Як повідомляв УНН, у США на 90-му році життя помер нобелівський лауреат з фізики Маррі Гелл-Манн.