Умер французский философ Мишель Серр
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Французский философ и писатель Мишель Серр умер в возрасте 88 лет, сообщили агентству AFP в издательском доме Le Pommier, который публиковал его книги, информирует УНН.
По словам редактора Софи Банкар, он скончался вечером 1 июня в окружении семьи.
Мишель Серр родился 1 сентября 1930 года в Ажене. Он интересовался вопросами экологии, образования и новых технологий, занимался эпистемологией, философией науки, литературы и живописного образа. В 1990 году был избран членом Французской академии.
Серр — автор более 50 работ. Его последняя книга “Озорная мораль” была издана в феврале.
Как сообщал УНН, в США на 90-м году жизни скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн.