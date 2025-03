Помер нобелівський лауреат Маррі Гелл-Манн

Гелл-Манн закінчив Єльський університет в 1948 році. У 1951 році він захистив докторську премію. Він вніс значний вклад у вивчення фізики елементарних часток. У 1961 році він запропонував нову класифікацію часток-адронів, а пізніше розробив кваркову модель елементарних часток.

Гелл-Манн вважається автором терміна “кварки”. Цей термін він запозичив з роману “Поминки за Фіннеганом” Джеймса Джойса. У 1969 році він був удостоєний Нобелівської премії “за відкриття, пов’язані з класифікацією елементарних часток та їх взаємодій”.

У 1984 році він з групою інших фізиків став одним із засновників Інституту Санта-Фе.

We're sorry to announce the passing of @NobelPrize Laureate and complexity giant Murray Gell-Mann, one of the 20th Century's greatest physicists – pioneer, SFI co-founder, prophet of the quark.



