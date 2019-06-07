Умер еще один музыкант из Зала славы рок-н-ролла

"6 июня 2019 года легендарный музыкант Малколм Джон Ребеннек-младший, известный под профессиональным псевдонимом Доктор Джон, умер от сердечного приступа. Член Зала славы рок-н-ролла, шестикратный обладатель музыкальной премии Grammy, автор песен, композитор, продюсер и исполнитель создал уникальный музыкальный стиль, проникнутый духом его родного города - Нового Орлеана ", - говорится в сообщении.

Семья музыканта поблагодарила всех поклонников его творчества и попросила уважать их право на неприкосновенность личной жизни. Родственники и близкие обещали объявить дату и место похорон позже.

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Доктор Джон был ярким представителем джаза, блюза, психоделического рока и рок-н-ролла. Он снискал себе славу благодаря самобытной смеси новоорлеанского блюза с психоделическим роком. Записал более 20 альбомов и завоевал шесть премий Grammy. В марте 2011 года его имя было внесено в Зал славы рок-н-ролла.

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