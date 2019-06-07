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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136241 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Умер еще один музыкант из Зала славы рок-н-ролла

Умер еще один музыкант из Зала славы рок-н-ролла

Киев  •  УНН

 • 16221 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Певец и композитор Доктор Джон (настоящее имя Малколм Джон Ребеннек) умер в четверг в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице музыканта в Facebook, передает УНН.

"6 июня 2019 года легендарный музыкант Малколм Джон Ребеннек-младший, известный под профессиональным псевдонимом Доктор Джон, умер от сердечного приступа. Член Зала славы рок-н-ролла, шестикратный обладатель музыкальной премии Grammy, автор песен, композитор, продюсер и исполнитель создал уникальный музыкальный стиль, проникнутый духом его родного города - Нового Орлеана ", - говорится в сообщении.

Семья музыканта поблагодарила всех поклонников его творчества и попросила уважать их право на неприкосновенность личной жизни. Родственники и близкие обещали объявить дату и место похорон позже.

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Доктор Джон был ярким представителем джаза, блюза, психоделического рока и рок-н-ролла. Он снискал себе славу благодаря самобытной смеси новоорлеанского блюза с психоделическим роком. Записал более 20 альбомов и завоевал шесть премий Grammy. В марте 2011 года его имя было внесено в Зал славы рок-н-ролла.

Как сообщал УНН, франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандеc умер на юге Франции в возрасте 61 года.

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