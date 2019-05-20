Помер відомий франко-іспанський співак

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Франко-іспанська шансоньє, володар рідкісного чоловічого альта Нільда ​​Фернандеc помер на півдні Франції у віці 61 року. Про це повідомляє в неділю Agence France-Presse (AFP), передає УНН.

"Автор, композитор, перекладач, Нільда ​​присвятив все своє життя творчості, - наводить агентство заяву його сім'ї. - Він втілював до самої глибини своєї душі фігуру артиста".

За інформацією AFP, причиною смерті стала серцева недостатність.

Довідка УНН: Даніель (Нільда) Фернандеc народився 25 жовтня 1957 року в невеликому містечку поблизу Барселони і в віці шести років переїхав з батьками до французького Ліона. Свій перший диск записав у 1981 році, проте популярності він йому не приніс. У 1987 році він починає виступати під творчим псевдонімом і набуває славу, завдяки пісні "Madrid, Madrid", яка стала його візитною карткою. У його творчості перетинаються ритми латиноамериканської музики, фламенко і навіть джазу.

Протягом творчого шляху він співпрацював з багатьма артистами, серед яких Джейн Біркін, Жорж Мустакі, Мерседес Соса, Марина Росселли і інші.

Нагадаємо, британський музикант, вокаліст популярної в 80-і роки поп-групи Talk Talk Марк Холліс помер у віці 64 років.

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