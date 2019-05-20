Умер известный франко-испанский певец

"Автор, композитор, переводчик, Нильда посвятил всю свою жизнь творчеству, - приводит агентство заявление его семьи. - Он воплощал до самой глубины души фигуру артиста".

По информации AFP, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Справка УНН: Даниэль (Нильда) Фернандез родился 25 октября 1957 года в небольшом городке близ Барселоны и в возрасте шести лет переехал с родителями в французский Лион. Свой первый диск записал в 1981 году, однако популярности он ему не принес. В 1987 году он начинает выступать под творческим псевдонимом и приобретает славу, благодаря песне "Madrid, Madrid", которая стала его визитной карточкой. В его творчестве пересекаются ритмы латиноамериканской музыки, фламенко и даже джаза.

В течение творческого пути он сотрудничал со многими артистами, среди которых Джейн Биркин, Жорж Мустаки, Мерседес Соса, Марина Росселли и другие.

Напомним, британский музыкант, вокалист популярной в восьмидесятые годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.