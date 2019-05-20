Умер известный франко-испанский певец

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 44981 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 67475 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 84033 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 96622 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123475 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111768 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137872 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144664 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130148 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Умер известный франко-испанский певец

Умер известный франко-испанский певец

Киев  •  УНН

 • 21888 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез умер на юге Франции в возрасте 61 года. Об этом сообщает в воскресенье Agence France-Presse (AFP), передает УНН.

"Автор, композитор, переводчик, Нильда посвятил всю свою жизнь творчеству, - приводит агентство заявление его семьи. - Он воплощал до самой глубины души фигуру артиста".

По информации AFP, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Справка УНН: Даниэль (Нильда) Фернандез родился 25 октября 1957 года в небольшом городке близ Барселоны и в возрасте шести лет переехал с родителями в французский Лион. Свой первый диск записал в 1981 году, однако популярности он ему не принес. В 1987 году он начинает выступать под творческим псевдонимом и приобретает славу, благодаря песне "Madrid, Madrid", которая стала его визитной карточкой. В его творчестве пересекаются ритмы латиноамериканской музыки, фламенко и даже джаза.

В течение творческого пути он сотрудничал со многими артистами, среди которых Джейн Биркин, Жорж Мустаки, Мерседес Соса, Марина Росселли и другие.

Напомним, британский музыкант, вокалист популярной в восьмидесятые годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.

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