Померла перша жінка в Залі слави рок-н-ролу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Американська соул-виконавиця Арета Франклін померла у віці 76 років. Про це повідомило агентство Associated Press, передає УНН.
Франклін померла у четвер о 9:50 ранку у своєму будинку в Детройті. Повідомляється, що "офіційна причина смерті Франкліна, пов'язана з раком підшлункової залози нейроендокринного типу, була підтверджена онкологом Франклін".
Арета Франклін, яку у світі називали "Королевою соулу", співала в стилях ритм-енд-блюз, соул і госпел. Вона стала першою жінкою, чиє ім'я було занесене в Зал слави рок-н-ролу. У листопаді 2008 року журнал Rolling Stone назвав Франклін найвидатнішою співачкою в історії.
Як повідомляв УНН, минулого тижня у віці 85 років помер британський лауреат Нобелівської премії з літератури Відьядхар Сураджпрасад Найпол.