Умерла первая женщина в Зале славы рок-н-ролла

Франклин умерла в четверг в 9:50 утра в своем доме в Детройте. Сообщается, что "официальная причина смерти Франклин, связанная с раком поджелудочной железы нейроэндокринной типа, была подтверждена онкологом Франклин".



Арета Франклин, которую в мире называли "Королевой соула", пела в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Она стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла. В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone назвал Франклин самой выдающейся певицей в истории.



Как сообщал УНН, на прошлой неделе в возрасте 85 лет скончался британский лауреат Нобелевской премии по литературе Найпол.



