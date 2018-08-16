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Умерла первая женщина в Зале славы рок-н-ролла

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Американская соул-исполнительница Арета Франклин умерла в возрасте 76 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press, передает УНН.

Умерла первая женщина в Зале славы рок-н-ролла

Франклин умерла в четверг в 9:50 утра в своем доме в Детройте. Сообщается, что "официальная причина смерти Франклин, связанная с раком поджелудочной железы нейроэндокринной типа, была подтверждена онкологом Франклин".

Арета Франклин, которую в мире называли "Королевой соула", пела в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Она стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла. В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone назвал Франклин самой выдающейся певицей в истории.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в возрасте 85 лет скончался британский лауреат Нобелевской премии по литературе Найпол.

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