Помер ще один музикант з Зали славу рок-н-ролу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Співак і композитор Доктор Джон (справжнє ім'я Малколм Джон Ребеннек) помер у четвер у віці 77 років після серцевого нападу. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці музиканта в Facebook, передає УНН.
“6 червня 2019 року легендарний музикант Малколм Джон Ребеннек-молодший, відомий під професійним псевдонімом Доктор Джон, помер від серцевого нападу. Член Залу слави рок-н-ролу, шестиразовий володар музичної премії Grammy, автор пісень, композитор, продюсер і виконавець створив унікальний музичний стиль, пройнятий духом його рідного міста — Нового Орлеану”, — йдеться в повідомленні.
Сім’я музиканта подякувала всім прихильникам його творчості і попросила поважати їхнє право на недоторканність особистого життя. Родичі та близькі обіцяли оголосити дату і місце похорону пізніше.
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Доктор Джон був яскравим представником джазу, блюзу, психоделічного року і рок-н-ролу. Він здобув собі слава завдяки самобутньої суміші новоорлеанского блюзу з психоделічним роком. Записав понад 20 альбомів і завоював шість премій Grammy. У березні 2011 року його ім’я було внесено до Зали слави рок-н-ролу.
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