Умер выдающийся украинский химик В.Кухар

"Президиум Национальной академии наук Украины и Отделения химии НАН Украины с грустью сообщают, что 28 марта с.г. на 76-м году ушел из жизни выдающийся украинский ученый в области органической и биоорганической химии, Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники и премии Всемирной федерации ученых, доктор химических наук, профессор, академик НАН Украины Валерий Павлович Кухар", - говорится в сообщении.

Справка: Валерий Павлович Кухар родился 26 января 1942 года в Киеве. В 1983 он инициировал создание и возглавил Отделение биоорганической химии Института органической химии АН УССР. С 1978 по 1988 гг. Занимал должность академика-секретаря Отделения химии и с 1988 до 1993 должность вице-президента НАН Украины.

Как сообщал УНН, на 80-м году жизни умер известный украинский астроном Клим Чурюмов.