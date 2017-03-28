Помер видатний український хімік В.Кухар

“Президія Національної академії наук України та Відділення хімії НАН України з сумом сповіщають, що 28 березня ц.р. на 76-му році пішов із життя видатний український науковець у галузі органічної і біоорганічної хімії, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії Всесвітньої федерації науковців, доктор хімічних наук, професор, академік НАН України Валерій Павлович Кухар”, — йдеться в повідомленні.

Довідка: Валерій Павлович Кухар народився 26 січня 1942 року в Києві. В 1983 р. Він ініціював створення і очолив Відділення біоорганічної хімії Інституту органічної хімії АН УРСР. З 1978 до 1988 р. обіймав посаду академіка-секретаря Відділення хімії та з 1988 до 1993 посаду віце-президента НАН України.

Як повідомляв УНН, на 80-му році життя помер відомий український астроном Клим Чурюмов.