Умер украинский переводчик Шовкун
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На 79-м году жизни скончался украинский писатель и переводчик Виктор Шовкун. Об этом в Facebook сообщила его дочь Леся Шовкун, передает УНН.
"Нет больше у меня папы", - написала Леся Шовкун.
Виктор Шовкун известный переводами произведений с английского, французского, испанского, итальянского языков. Среди его работ - переводы классики мировой литературы - произведений Виктора Гюго, Оноре де Бальзака, Маркиза де Сада, Альбера Камю, Габриеля Гарсиа Маркеса, Агаты Кристи, Эдгара По и других.
В 2004 году Шовкун стал лауреатом премии имени Сковороды 2004 года за перевод книги Мишеля Фуко "Археология знания".
А в 2009 году - получил премию имени Максима Рыльского "за переводы с английского, французского, испанского, итальянского".
В 2005 году вышел квазиавтобиографичний произведение Шовкуна "Жизнь в абсурде".
Как сообщал УНН, 31 октября умер украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак.