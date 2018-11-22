Помер український перекладач Шовкун
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На 79-му році життя помер український письменник і перекладач Віктор Шовкун. Про це в Facebook повідомила його дочка Леся Шовкун, передає УНН.
“Немає більше у мене папи”, — написала Леся Шовкун.
Віктор Шовкун відомий перекладами творів з англійської, французької, іспанської, італійської, португальської мов. Серед його робіт — переклади класики світової літератури — творів Віктора Гюго, Оноре де Бальзака, Маркіза де Сада, Альбера Камю, Габріеля Гарсіа Маркеса, Агати Крісті, Едгара По та інших.
У 2004 році Шовкун став лауреатом премії імені Сковороди 2004 року за переклад книжки Мішеля Фуко “Археологія знання”.
А у 2009 році — отримав премію імені Максима Рильського “за переклади з англійської, французької, іспанської, італійської, португальської”.
У 2005 році вийшов квазіавтобіографічний твір Шовкуна “Життя в абсурді”.
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