Помер письменник Богдан Жолдак
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні помер український письменник, сценарист і драматург Богдан Жолдак. Про це написав на своїй сторінці у Facebook член Національної спілки письменників України Василь Трубай, передає УНН.
“Сьогодні 16:10 помер Богдан Жолдак...”, — написав він.
Богдан Жолдак є членом Національної спілки письменників України та Національної спілки кінематографістів України.
Написав низку оповідань, серед яких: “Немає”, “На небі”, “Яблука з райського саду”, “Відблиски”. Є автором низки сценаріїв.
Працював ведучим на кількох українських телеканалах.
Нагадаємо, 30 жовтня на 87-му році життя помер відомий український мультиплікатор, творець мультиків “Острів скарбів” та “Пригоди капітана Врунгеля”, Давид Черкаський.