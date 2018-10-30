Помер творець мультика "Острів скарбів" Давид Черкаський
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На 87-му році життя помер відомий український мультиплікатор, творець мультиків "Острів скарбів" та "Пригоди капітана Врунгеля", Давид Черкаський. Про це на своїй сторінці у Facebook написав композитор Володимир Бистряков, передає УНН.
“.... та що ж за рік такий клятий?! Годину тому пішов Давид Черкаський ... світла пам’ять!” — написав Володимир Бистряков.
Довідка: Давид Черкаський народився 23 серпня 1932.
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Відомий український режисер-мультиплікатор, художник-мультиплікатор, сценарист. Заслужений діяч мистецтв України, народний артист України.
Серед найвідоміших його робіт: “Пригоди капітана Врунгеля”, “Лікар Айболить”, “Острів скарбів”, “Нові пригоди Капітана Врунгеля”, а також серія мультиків про козаків.