Помер актор Микола Караченцов

"Так, ми підтверджуємо. Це сталося у реанімації 62-ї лікарні в Москві, без десяти дев'ять ранку", - сказав він.
Останні два дні Микола Караченцов був у важкому стані. Цього ранку у нього, за попередніми даними, відмовили нирки.
Довідка УНН: Микола Петрович Караченцов – знаменитий радянський актор театру і кіно. Завтра йому мало виповнитись 74 роки.
Популярність актор отримав завдяки ролям у таких картинах, як "Собака на сіні", "Пригоди Електроніка", "Людина з бульвару Капуцинів" та багато інших. Всього у послужному списку Миколи Караченцова понад 100 ролей у кіно.
Як повідомляв УНН, 5 жовтня у віці 74 років померла акторка, народна артистка України Неоніла Крюкова.