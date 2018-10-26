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Помер актор Микола Караченцов

Помер актор Микола Караченцов

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У п’ятницю в Москві помер актор Микола Караченцов. Про це повідомляє видання ТАСС з посиланням на сина актора.

"Так, ми підтверджуємо. Це сталося у реанімації 62-ї лікарні в Москві, без десяти дев'ять ранку", - сказав він.

Останні два дні Микола Караченцов був у важкому стані. Цього ранку у нього, за попередніми даними, відмовили нирки.

Довідка УНН: Микола Петрович Караченцов – знаменитий радянський актор театру і кіно. Завтра йому мало виповнитись 74 роки.

Популярність актор отримав завдяки ролям у таких картинах, як "Собака на сіні", "Пригоди Електроніка", "Людина з бульвару Капуцинів" та багато інших. Всього у послужному списку Миколи Караченцова понад 100 ролей у кіно.

Як повідомляв УНН, 5 жовтня у віці 74 років померла акторка, народна артистка України Неоніла Крюкова.

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