Умер актер Николай Караченцов

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 21404 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110087 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118149 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156886 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148943 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138688 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129379 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174791 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118176 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141709 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Умер актер Николай Караченцов

Умер актер Николай Караченцов

Киев  •  УНН

 • 57798 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В пятницу в Москве скончался актер Николай Караченцов. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на сына актера.

"Да, мы подтверждаем. Это произошло в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", - сказал он.

Последние два дня Николай Караченцов был в тяжелом состоянии. Этим утром у него, по предварительным данным, отказали почки.

Справка УНН: Николай Петрович Караченцов - знаменитый советский актёр театра и кино. Завтра ему должно было исполниться 74 года.

Популярность актер получил благодаря ролям в таких картинах, как "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Человек с бульвара Капуцинов" и многие другие. Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино.

Как сообщал УНН, 5 октября в возрасте 74 лет скончалась актриса, народная артистка Украины Неонила Крюкова.

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