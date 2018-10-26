Умер актер Николай Караченцов

"Да, мы подтверждаем. Это произошло в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", - сказал он.
Последние два дня Николай Караченцов был в тяжелом состоянии. Этим утром у него, по предварительным данным, отказали почки.
Справка УНН: Николай Петрович Караченцов - знаменитый советский актёр театра и кино. Завтра ему должно было исполниться 74 года.
Популярность актер получил благодаря ролям в таких картинах, как "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Человек с бульвара Капуцинов" и многие другие. Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино.
Как сообщал УНН, 5 октября в возрасте 74 лет скончалась актриса, народная артистка Украины Неонила Крюкова.